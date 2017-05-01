На Харківщині під ранок троє жорстоко напали на одного
На Харківщині під ранок троє жорстоко напали на одного
До чергової частини Лозівського відділу поліції близько четвертої години ранку надійшло повідомлення від чоловіка про те, що біля магазину відбувається бійка.
Під час проведення перевірки встановлено, що зловмисники вдарили в обличчя 54-річного чоловіка та намагалися заволодіти його барсеткою. Завдяки оперативному прибуттю працівників поліції нападники були затримані на «гарячому».
В ході досудового розслідування встановлено, що 29-річний безробітній місцевий житель за попередньою змовою з 30 та 38-річними товаришами з метою наживи скоїв злочин. Речові докази вилучено.
Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 (замах на грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області