На Сумщині звіряче забили на смерть 38-річну жінку

Працівники поліції Білопільського району відкрили кримінальне провадження стосовно 57-річного чоловіка, який чи не до смерті забив односельчанку, що приходила до нього на гостини. За кілька годин після цього побита жінка, залишена без будь-якої допомоги, померла.

Про те, що в літній кухні 57-річного жителя одного з сіл Білопільського району знаходиться бездиханне тіло 38-річної односельчанки, до місцевої поліції повідомив інший житель цього ж селища. За словами заявника, жінка сильно побита, оскільки явно видні чисельні синці та садна.

На виклик негайно вирушила слідчо-оперативна група поліції, котра оперативно оглянула місце події та з‘ясувала обставини, що передували смерті громадянки.

Виявляється, напередодні увечері жінка прийшла до власника подвір‘я у гості. Після багатого на алкоголь застілля чоловік вирішив вирядити візитерку, але та вперто відмовлялась повертатися додому. Тоді господар застосував кулаки, і коли односельчанка впала, почав бити її дерев‘яною палицею.

«Як з‘ясували судмедексперти, він спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді поєднаної тупої травми шиї, грудної клітини та живота, перелам двох ребер зліва та крововиливи у м‘які тканини. Померла ж вона від крововиливу у сонячне сплетіння, - коментує подію керівник Білопільського відділення поліції Сергій Курочка. – Можна припустити, що потерпіла б вижила й після таких ушкоджень, якби чоловік викликав медиків, але він, полишивши гостю без будь-якої допомоги, пішов відпочивати».

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області