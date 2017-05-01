На Полтавщині поліція завадила здійснити замовне вбивство фермера

До поліції надійшла оперативна інформація про планування на території області замовного вбивства одного із місцевих фермерів.

Оперативники встановили особу, відносно якої готувався замах на вбивство та налагодили з ним постійний контакт.

Начальник поліції Полтавщини Олег Бех зазначив: «З’ясувалось, що замовником вбивства виступає родичка потерпілого. За попередніми даними, злочин планувався з метою заволодіння майном та грошовими активами підприємця. Також стало відомо, що замовник, через посередника, вже сплатив передоплату кілеру. Решту обіцяли сплатити після виконання замовлення. Під час реалізації заходів по контролю за вчиненням злочину, було імітовано викрадення та інсценоване вбивство потерпілого. Потім «кілер» надав фотозвіт про виконану роботу, а замовник сплатив решту обіцяної суми. Після цього підозрювана особа була нами затримана».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Речові докази вилучені. Триває досудове слідство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області