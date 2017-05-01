У Миколаєві поліція розшукує злодіїв за спробу озброєного нападу на водія

Троє невідомих чоловіків увірвались в салон автомобіля потерпілого та, погрожуючи пістолетом, наказали йому розпочати рух.

Не розгубившись, потерпілий вихопив у одного із зловмисників пістолет та здійснив кілька попереджувальних постріли, після чого нападники втекли. Слідчими Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч.1 ст. 129 «Погроза вбивством».

27 квітня 2017 року до Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 32-річний місцевий мешканець, який повідомив, що відносно нього скоєно злочин.

Зі слів заявника, близько 18:40 год. біля будинку №13 по пр. Корабелів, коли він підійшов до свого автомобіля «Mercedes Vito», до нього наблизився невідомий чоловік та запитав, як проїхати до певної адреси. Не підозрюючи лихого, чоловік, відчиняючи свій транспортний засіб, проінструктував громадянина. А коли потерпілий сів за кермо, зненацька у салон його мінівену увірвались троє незнайомих чоловіків, один з яких, погрожуючи пістолетом, наказав їхати. Не розгубившись, потерпілий вихопив із рук зловмисника пістолет та здійснив три попереджувальних постріли, після чого нападники втекли.

Прикмети зловмисників: 1) віком 30-40 років, ріст близько 180 см, середньої тілобудови; 2) ріст близько 185 см, середньої тілобудови, волосся коротко стрижене.

З місця події поліцейські вилучили та направили на дослідження до експертного центру пістолет «ZORAKI MOD 917-D», три гільзи, одну гумову кулю і два патрони з гумовими кулями.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.1 ст.129 КК України «Погроза вбивством», санкція якої передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років. Очікується на результати експертизи, встановлюються особи зловмисників та обставини події.

Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками скоєння зазначеного злочину, або володіють інформацією, корисною для слідства, повідомити Корабельного відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул.Янтарна, 64, або за телефонами (0512)25-20-02, 25-30-55, 53-13-35, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області