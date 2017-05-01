Ще одну групу сталкерів затримала поліція у зоні відчуження ЧАЕС

На території зони відчуження поблизу контрольно-пропускного пункту «Прип’ять» виявлено чотирьох правопорушників режиму радіаційної безпеки.

До чергової частини відділу поліції зони ЧАЕС надійшло повідомлення начальника варти загону охорони про те, що поблизу КПП «Прип’ять» виявлено групу молодих людей.

Встановлено, що двоє жителів Житомирщини та два киянина зустрілися у столиці і незаконно проникли до зони відчуження з метою екстремального туризму.

Правоохоронці доставили туристів до місцевого відділу поліції, де склали на них адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі, матеріали направлено до суду для прийняття рішення, а правопорушників видворено за межі зони відчуження.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області