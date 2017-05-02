На Донеччині прокуратура підозрює головного лікаря у хабарництві

На Донеччині прокуратура підозрює головного лікаря у хабарництві

00:05 02.05.2017
На Донеччині прокуратура підозрює головного лікаря у хабарництві

Красноармійська місцева прокуратура спільно із Управлінням захисту економіки у Донецькій області ДЗE НП України та СБУ повідомили про підозру головному лікарю Покровської центральної районної лікарні у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що головний лікар створив несприятливі умови роботи для одного із завідуючих відділень медичного закладу, а саме перешкоджав йому у виконанні його професійних обов’язків із лікування пацієнтів.

Усвідомлюючи протиправні дії очільника Покровської центральної районної лікарні, завідуючий звернувся до правоохоронних органів.

Діючи під контролем правоохоронців, заявник надав пропозицію головному лікарю отримати від нього неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень, на що останній погодився.

Таким чином, посадовець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.368 КК України.

На теперішній час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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