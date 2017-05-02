У Херсоні викрито шахраїв, які викрадали кошти громадян з банківських карток

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння групою осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки коштів (які зберігалися на банк івських картках) жителів м. Херсона та інших областей України.

На даний момент дві особи затримані, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та обрання запобіжних заходів.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та неупереджене розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області