На Одещині СБУ затримала на хабарі керівника відділу міграційної служби

На Одещині СБУ затримала на хабарі керівника відділу міграційної служби

14:05 02.05.2017
На Одещині СБУ затримала на хабарі керівника відділу міграційної служби

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника одного з районних відділів Державної міграційної служби Одещини.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав три тисячі доларів США з іноземця, який тривалий час мешкає в Одесі, за оформлення українського громадянства.

Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником першої частини хабара у розмірі тисячі доларів та затримали на робочому місці під час отримання решти суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

передає Магнолія-ТВ

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