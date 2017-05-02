На Кіровоградщині затримано чоловіка, який ледь не вбив товариша

За попередніми даними, двоє чоловіків посварилися, перебуваючи в гостях у мешканця міста Новоукраїнка. У результаті один із них завдав іншому удару предметом, схожим на спортивну биту. 25-річний потерпілий нині знаходиться на лікуванні в обласній лікарні.

До відділу поліції надійшло повідомлення з районного медичного закладу про звернення до приймального відділення місцевого жителя з травмами голови.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що ввечері чоловік приїхав підвезти додому друга, який в компанії вживав алкогольні напої. Між одним із учасників застілля та гостем виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав від опонента удар по голові дерев’яною палицею, схожою на биту. У даний час вирішується питання про обрання стосовно зловмисника міри запобіжного заходу», – повідомив начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук.

Розслідування у рамках римінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області