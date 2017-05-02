На Київщині поліцейські затримали групу росіян за озброєний напад на підприємця

До чергової частини Бородянського відділення поліції із заявою звернувся 30-річний житель смт. Бородянка та повідомив, що невстановлені чоловіки, серед яких були особи кавказької зовнішності, нанесли йому тілесні ушкодження та погрожуючи предметом, схожим на мачете, заволоділи його автомобілями «Volkswagen Passat B5», «Volkswagen Transporter T5». Також на вантажівці вивезли 69 мішків комбінованої суміші, чим спричинили заявнику великого матеріального збитку.

Одразу на встановлення та затримання осіб, причетних до розбійного нападу, були орієнтовані особовий склад, наряди груп реагування патрульної поліції, громадськість.

Під час проведення низки необхідних слідчо-оперативних заходів працівники поліції затримали підозрюваних. Ними виявилися троє громадян Російської Федерації, віком від 25 до 35 років та 52-річний житель села Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району.

Встановлено, що група нападників проникла на територію приватного підприємства під приводом купівлі комбікорму. Там, погрожуючи підприємцю, його дружині та охороннику, предметами схожими на мачете та пістолет, заволоділи автомобілями та викрали комбіновану суміш.

При проведенні санкціонованого обшуку за місцем проживання одного з нападників поліцейські у Києво-Святошинському районі виявили та вилучили речові докази - знаряддя вчинення злочину та документи потерпілого.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області