На Житомирщині двоє молодиків розбились на мотоциклі, один загинув

На автодорозі Житомир–Чернівці, у Чуднівському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Geely СК» та мотоцикла «Мінск». У результаті водій останнього загинув, пасажира двоколісника доставлено у реанімаційне відділення лікарні.

ДТП сталася близько 22:05 поблизу с. Красносілки.

Попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мотоциклом, що рухався попереду у попутному напрямі.

Унаслідок ДТП 20-річний водій двоколісника від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, 19-річний пасажир мотоцикла доставлений в реанімаційне відділення з діагнозом політравма. Обидва хлопці - жителі Любарського району.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області