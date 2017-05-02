На Житомирщині двоє молодиків розбились на мотоциклі, один загинув

На Житомирщині двоє молодиків розбились на мотоциклі, один загинув

09:02 02.05.2017
На Житомирщині двоє молодиків розбились на мотоциклі, один загинув

На автодорозі Житомир–Чернівці, у Чуднівському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Geely СК» та мотоцикла «Мінск». У результаті водій останнього загинув, пасажира двоколісника доставлено у реанімаційне відділення лікарні. 

ДТП сталася близько 22:05 поблизу с. Красносілки.

Попередньо встановлено, що  20-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мотоциклом, що рухався попереду у попутному напрямі. 

Унаслідок ДТП 20-річний водій двоколісника від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, 19-річний пасажир мотоцикла доставлений в реанімаційне відділення з діагнозом політравма.  Обидва хлопці - жителі Любарського району.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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