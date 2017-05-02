На Вінниччині під час ДТП жахливо загинув мотоцикліст

У с. Глибочок загинув 44-річний водій мотоцикла. За попередніми висновками слідства, чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу.

44-річний водій мотоцикла МТ 10, житель смт. Тростянець, рухаючись зі сторони с. Тростянчик до с. Глибочок, при в`їзді на дамбу Глибочанської ГЕС не впорався з керуванням та зіткнувся з металевою огорожею.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області