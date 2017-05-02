У Вінницькій області син у запалі вбив кривдника своєї матері

До поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Махнівка Вінницького району, у своєму будинку виявлено труп 45-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Тіло господаря знайшли сусіди.

За словами начальника Вінницького ВП Віталія Стахова, слідчо-оперативною групою встановлено, що цього ж дня близько 16:00 год. потерпілий разом зі своєю співмешканкою, жителькою сусіднього села, розпивали спиртне. В ході застілля між ними виникла сварка, під час якої господар будинку побив жінку.

Як з’ясувалося, таке траплялося нерідко. Цього разу жінка пішла до свого 18-річного сина, який проживав у сусідньому селі, та пожалілася йому на кривдника.

Хлопець вирішив захиститися за матір та провчити вітчима – з’ясування стосунків закінчилося тим, що він вдарив кривдника дерев‘яним держаком від лопати по голові, від чого останній через деякий час помер.

Поліцейські затримали підозрюваного за місцем проживання.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області