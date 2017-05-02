Поліція знайшла та затримала банду нападників на вінницького ювеліра

На території Хмельницької області поліцейські затримали злочинну групу, яка вчинила розбійний напад на вінничанина. Зловмисники підозрюються у ряді пограбувань та розбійних нападів на літніх людей на території сусідньої області.

17 березня двоє злочинців зайшли до квартири 39-річного вінничанина, побили його, зв’язали скотчем, вимагаючи віддати цінності. Третій подільник, який працював таксистом, чекав на спільників біля будинку.

Нападники перевернули все в квартирі, сподіваючись знайти золоті речі, так як потерпілий був ювеліром. Не знайшовши золота, вони забрали мобільний телефон , 200 доларів та 2300 гривень та втекли.

За словами начальника Вінницького міського відділу поліції Анатолія Присяжнюка, на слід злочинців вінницьких оперативників вивів чек з супермаркету. Того дня потерпілий замовив таксисту доставити йому продукти додому. Як з’ясували оперативники, саме таксист, послугами якого раніше вже скористався ювелір, навів подільників на його квартиру.

З допомогою чека розшуковці з’ясували особу, яка купувала продукти у супермаркеті. 47-річний вінничанин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів та розбоїв. Двоє його подільників – 20 та 28 років теж раніше судимі.

Проведеними розшуковими та оперативними заходами поліцейські встановили, що трійця готує черговий злочин на території Хмельницької області. Тож до подальшої роботи з документування та затримання злочинної групи підключилися хмельницькі колеги. Спільні зусилля поліцейських двох областей привели до успішного затримання зловмисників. Спецпідрозділ поліції одягнув кайданки учасникам злочинної групи на території Хмельницької області.

Наразі усі троє перебувають під арештом. За вчинення групового нападу на помешкання вінницького ювеліра Вінниці їм інкримінується ч.3 ст.197 КК України (розбій, поєднаний із проникненням у житло» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області