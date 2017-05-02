На Рівненщині дружина кинулась з ножем на чоловіка

Днями до поліції повідомили медики, що в приймальне відділення Дубровицької ЦРЛ з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки доставили 49-річного жителя села Колки.

Поліцейські встановили, що між подружжям під час чергового розпивання спиртних напоїв виник конфлікт на побутовому ґрунті. В ході бійки, обороняючись, 44-річна дружина схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у груди.

На момент події у будинку більше нікого не було. Жінка вийшла на вулицю та покликала родичів чоловіка, які проживають у сусідньому будинку, вони й викликали швидку медичну допомогу. Відомо, що чоловік та дружина мають спільну дитину, яка проживає в іншій області, оскільки подружжя позбавлене батьківських прав.

За фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у разі перевищення меж необхідної оборони поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 124 Кримінального кодексу України.

Жінці повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до двох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області