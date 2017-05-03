Засуджено ще одного організатора псевдореферендуму на Донеччині

П’ять років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік – такий вирок озвучив Дружківський міський суд у справі чоловіка, який у 2014 році брав активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму.

В ході судових слухань встановлено, що у квітні 2014 року 46-річний мешканець м. Дружківка з власних міркувань погодився на пропозицію представників незаконних збройних формувань очолити у смт. Райське дільничну комісію з проведення референдуму щодо незалежності «ДНР».

Будучи головою вказаної комісії, чоловік організував та скоординував роботу підлеглих членів комісії, починаючи з розстановки урн для голосування і закінчуючи передачею озброєним терористам бюлетенів та підписаних протоколів з так званими результатами волевиявлення громадян.

За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) суд, погодившись з доводами державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, виніс посібнику терористів обвинувальний вирок.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області