У Сваляві, що на Закарпатті, легковик збив дитину

Співробітники Свалявського відділення поліції встановлюють причини і обставини автомобільної аварії у райцентрі.

До поліції надійшло повідомлення про ДТП на вул. Верховинській у Сваляві. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій "Chevrolet Lacetti" допустив наїзд на дитину 2008 року народження. Хлопчика доставлено у дитячу лікарню Мукачева.

Водія освідчено на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезим. "Chevrolet Lacetti" доставлено на спецмайданчик Свалявського відділення поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 268 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області