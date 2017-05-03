На Закарпатті розлючені чоловіки побили диспетчера станції швидкої

Співробітники Берегівського відділу поліції встановлюють обставини нападу двох чоловіків на диспетчера станції швидкої допомоги в районі.

Днями о 02 годині до поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що двоє невідомих осіб виламали двері станції та побили його.

Слідчо-оперативна група встановила, що до нападу причетні двоє жителів Берегова. Чоловіків правоохоронці одразу розшукали, обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння. 33-річний та 37-річний берегівчани пояснили свою поведінку тим, що на станції їм відмовили у виїзді швидкої допомоги та запропонували самостійно добратися до медиків, скориставшись послугами таксі.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство, вчинене групою осіб.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області