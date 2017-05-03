На Прикарпатті засуджено членів міжрегіональної банди грабіжників

Прокуратура Івано-Франківської області підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо трьох неодноразово судимих членів організованої групи, які вчинили ряд корисливих та насильницьких злочинів.

Йдеться про злочинну групу «гастролерів», які скоїли серію правопорушень у Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.

Так, у лютому 2013 року вказані особи, прибувши до Івано-Франківська, вчинили дві крадіжки майна з проникненням у житло та розбійний напад.

Вироком Івано-Франківського міського суду від 28.04.2017 їх визнано винними за ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та призначено покарання від 8 років 8 місяців до 9 років позбавлення волі із конфіскацією належного майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області