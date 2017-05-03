На Львівщині водій автобусу травмував школярку

У Стрийський відділ поліції 1 травня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району 14-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження.

Попередньо правоохоронці встановили, що травми були заподіяні дівчині на автобусній зупинці. Водій маршрутного автобусу марки «ПАЗ», 27-річний житель району, не переконавшись, що всі пасажири вийшли з транспортного засобу, рушив з місця. При цьому задні двері притиснули ногу неповнолітній пасажирці.

У районній лікарні медики діагностували у дівчинки забої правої гомілки та кісток тазу.

Наразі з’ясовуються обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області