На Львівщині водій автобусу травмував школярку

На Львівщині водій автобусу травмував школярку

08:02 03.05.2017

У Стрийський відділ поліції 1 травня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району 14-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження.

Попередньо правоохоронці встановили, що травми були заподіяні дівчині на автобусній зупинці.  Водій маршрутного автобусу марки «ПАЗ», 27-річний житель району, не переконавшись, що всі пасажири вийшли з транспортного засобу, рушив з місця. При цьому задні двері  притиснули ногу неповнолітній пасажирці.

У районній лікарні медики діагностували у дівчинки забої правої гомілки та кісток тазу.

Наразі з’ясовуються обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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