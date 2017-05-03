На Львівщині під час ДТП постраждав один із водіїв
На Львівщині під час ДТП постраждав один із водіїв
Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення двох транспортних засобів та особу іншого учасника ДТП.
В Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що близько 22.00 на автодорозі Львів-Краковець неподалік міста Новояворівськ зіткнулися автомобілі «Ауді А-6» та «Фольксваген-Пасат».
Внаслідок ДТП водій останнього з них, 23-річний житель Яворівського району був доставлений до лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.
Правоохоронці встановлюють особу водія «Ауді» та обставини зіткнення.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області