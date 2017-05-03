На Львівщині під час ДТП постраждав один із водіїв

Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення двох транспортних засобів та особу іншого учасника ДТП.

В Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що близько 22.00 на автодорозі Львів-Краковець неподалік міста Новояворівськ зіткнулися автомобілі «Ауді А-6» та «Фольксваген-Пасат».

Внаслідок ДТП водій останнього з них, 23-річний житель Яворівського району був доставлений до лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.

Правоохоронці встановлюють особу водія «Ауді» та обставини зіткнення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області