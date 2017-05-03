У Рівному під час ДТП серед інших постраждала молода вагітна жінка

Близько другої години ночі на вулиці Гагаріна обласного центру водій автомобіля «Nissan» не впорався із керуванням на кільці та допустив зіткнення із бетонною конструкцією.

За попередньою інформацією 26-річний рівнянин, водій автомобіля «Nissan» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та на перехресті із круговим рухом в’їхав у бетону конструкцію.

У салоні автомобіля перебувало троє пасажирів 20-ти, 22-ох та 23-ох років. Наймолодшу, жительку село Житин, яка перебуває при надії, із забоями госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню.

До медзакладу доставили й інших учасників ДТП. Правоохоронці перевірять чи був водій у стані сп’яніння на момент скоєння ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області