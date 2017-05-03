У Луцьку "ВАЗ" врізався у дерево та перекинувся, є загиблі та поранені

У Луцьку "ВАЗ" врізався у дерево та перекинувся, є загиблі та поранені

09:23 03.05.2017
У Луцьку "ВАЗ" врізався у дерево та перекинувся, є загиблі та поранені

Автопригода сталась близько п’ятої години ранку. За кермом автомобіля "ВАЗ" перебував 20-річний мешканець Луцького району.

Водій, через смугу зустрічного руху, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево, від чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди пассажир легковика, 20-річний лучанин, загинув. Водія та ще трьох пасажирів, серед яких 21-річна громадянка Турецької Республіки, госпіталізували.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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