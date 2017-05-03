На Житомирщині автомобіль врізався у потяг, водій загинув
На Житомирщині автомобіль врізався у потяг, водій загинув
Трагічна подія сталась близько півночі на залізничному переїзді по вул. Житомирській у м. Бердичеві.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2108, 32-річний місцевий житель, проігнорував заборонений сигнал світлофора і закритий шлагбаум на залізничному переїзді та здійснив зіткнення з вантажним потягом, який у цей час рухався залізницею.
Від отриманих внаслідок пригоди травм керманич автівки загинув на місці пригоди.
Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовують правоохоронці у рамках розпочатого досудового розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області