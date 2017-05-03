На Житомирщині автомобіль врізався у потяг, водій загинув

На Житомирщині автомобіль врізався у потяг, водій загинув

10:22 03.05.2017
На Житомирщині автомобіль врізався у потяг, водій загинув

Трагічна подія сталась близько півночі на залізничному переїзді по вул. Житомирській у м. Бердичеві.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2108, 32-річний місцевий житель, проігнорував заборонений сигнал світлофора і закритий шлагбаум на залізничному переїзді та здійснив зіткнення з вантажним потягом, який у цей час рухався залізницею.

Від отриманих внаслідок пригоди травм керманич автівки загинув на місці пригоди.

Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовують правоохоронці у рамках розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

 

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