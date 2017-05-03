Вінницька поліція просить відгукнутися свідків смертельної ДТП

У ніч на 1 травня у м. Вінниці 27-річний водій автомобіля "Hyundai Sonata" допустив наїзд на 42-річного пішохода та намагався втекти з місця події. Через декілька хвилин його затримав інший водій, який став свідком ДТП.

Постраждалий сьогодні вранці від отриманих травм помер в лікарні.

Працівники поліції звертаються за допомогою до громадян, які стали свідками події, у встановленні її обставин. Очевидців ДТП просимо дзвонити за телефоном (067) 901 73 17 або «102».

Аварія сталась після опівночі по вулиці Київській. Автомобіль "Hyundai Sonata" рухався зі сторони 1-го пров. Київського в напрямку вул. Грибоєдова. Біля будинку 49 водій автомобіля, 27-річний житель м. Києва допустив наїзд на 42-річного вінничанина, який перетинав дорогу у невстановленому місці, після чого поїхав далі.

Небайдужі водії, які стали свідками автопригоди, наздогнали зловмисника через декілька хвилин та виклакали поліцію та швидку. Зі слів очевидців події, водій «Hyundai» знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого пішохода у тяжкому стані доставили у лікарню, але лікарям не вдалося врятувати йому життя. Чоловік від отриманих травм сьогодні вранці помер.

Працівниками поліції проведені першочергові слідчі дії. Поліцейськими знято відео з камер спостереження. Опитуються свідки ДТП. Встановлюються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Ступінь алкогольного сп’яніння водія встановлює експертиза.

Наразі правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні смертельної аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області