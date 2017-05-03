На Київщині молодик жорстоко пограбував власну бабусю

У Білоцерківському районі чоловік вдерся до будинку літньої жінки та вимагав гроші. Отримавши відмову він сильно побив господарку і забрав 1000 гривень. Наступного дня поліція затримала нападника.

Лікарі повідомили Білоцерківську поліцію, що до них надійшла пацієнтка з тяжкими тілесними ушкодження тулуба та голови, в тому числі черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці встановили, що стареньку побив її рідний онук, який проник до неї в дім з метою вимагання грошей.

Коли бабуся відмовила, чоловік почав її бити та в результаті знайшов тисячу гривень і втік.

На місці події правоохоронці вилучили речові докази.

Оперативники провели комплекс заходів із встановлення особи підозрюваного та його ймовірного місця перебування. Далі поліцейські швидко розшукали та затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК, який зізнався у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області