На Київщині за озброєний напад на юриста затримані двоє молодиків

Двоє озброєних молодиків у масках вдерлися до приміщення приватного юриста і відібрали гроші та телефон. Поліція оперативно встановила та затримала розбійників, зараз їм оголосили про підозру.

На лінію 102 зателефонував приватний юрист і розповів що в робочий час на його фірму скоїли розбійний напад. Підприємець розповів, що двоє молодиків вдерлися до нього в офіс, погрожували пістолетом та нанесли тілесні ушкодження електрошокером. Далі нападники забрали мобільний телефон та 500 грн. з сейфу, після чого втекли.

Поліцейські одразу почали розшук невідомих і через короткий час вдалося встановити особу розбійників та затримати їх. Зловмисниками виявились двоє місцевих мешканців.

За місцем проживання нападників правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили речові докази: пістолет під патрон Флобера, пістолет схожий на ПМ, електрошокер, відмички, балаклави. Усі предмети направлені на експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області