У Києві побутовий конфлікт закінчився стріляниною та пораненням

У Києві побутовий конфлікт закінчився стріляниною та пораненням

11:39 03.05.2017
У Києві побутовий конфлікт закінчився стріляниною та пораненням

Двох учасників конфлікту доставили в управління поліції, а потерпілого – у лікарню.

Подія сталася близько півночі у Дніпровському районі столиці, на Русанівських садах: правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину. За викликом відразу виїхали слідчо-оперативна група та наряди спецпідрозділу.

На місці події з’ясувалося, що конфлікт виник між двома компаніями, які там відпочивали: двоє чоловіків спровокували бійку з опонентом. У результаті один із них дістав зброю і зробив кілька пострілів. Потерпілого, а це місцевий житель, 1991 року народження, із пораненнями у спину та стегно госпіталізували у лікарню. Згодом, після надання медичної допомоги, киянин залишив лікарняний заклад і написав заяву про те, що немає ні до кого претензій.

Двох зловмисників, 1984 та 1971 р.н., доставили у Дніпровське управління поліції для надання пояснень та встановлення обставин конфлікту.

Із місця події вилучили предмет, схожий на пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, три гільзи та чотири патрони калібру 9 мм. Окрім того, в автомобілі, яким керував стрілок, вилучили мисливську рушницю та 9 набоїв калібру 12 мм до неї.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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