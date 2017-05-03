На Запоріжжі чоловік поранив з пістолету кривдника своєї матері

На Запоріжжі чоловік поранив з пістолету кривдника своєї матері

12:20 03.05.2017
На Запоріжжі чоловік поранив з пістолету кридника своєї матері

О 16.00 до Оріхівського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні. Туди за медичною допомогою звернувся не працюючий раніше засуджений мешканець с. Мала Токмачка, 1995 року народження, з проникаючим пораненням черевної порожнини.

У ході перевірки поліцейські відтворили картину подій, що призвели до поранення. Приблизно о 14.30 75-річна мешканка того ж села зателефонувала синові – приватному підприємцеві, який знаходився на дачі неподалік. Жінка повідомила, що до її оселі намагається потрапити невідомий. Син терміново приїхав до села. Посадивши матір до машини, рушив вулицею, розшукуючи нападника. Через кількасот метрів пенсіонерка вказала на громадянина, який прямував до зупинки транспорту.

Підприємець вийшов з авто і здійснив чотири постріли з пістолета під патрон Флобера, дозволеного для вільного продажу. Три кульки спричинили поверхневі ушкодження, а четверта – проникаюче поранення у живіт, після чого потерпілий звернувся за допомогою до лікарні.

Стрільця опитано, пістолет вилучено. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.