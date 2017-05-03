На Запоріжжі чоловік поранив з пістолету кривдника своєї матері

О 16.00 до Оріхівського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні. Туди за медичною допомогою звернувся не працюючий раніше засуджений мешканець с. Мала Токмачка, 1995 року народження, з проникаючим пораненням черевної порожнини.

У ході перевірки поліцейські відтворили картину подій, що призвели до поранення. Приблизно о 14.30 75-річна мешканка того ж села зателефонувала синові – приватному підприємцеві, який знаходився на дачі неподалік. Жінка повідомила, що до її оселі намагається потрапити невідомий. Син терміново приїхав до села. Посадивши матір до машини, рушив вулицею, розшукуючи нападника. Через кількасот метрів пенсіонерка вказала на громадянина, який прямував до зупинки транспорту.

Підприємець вийшов з авто і здійснив чотири постріли з пістолета під патрон Флобера, дозволеного для вільного продажу. Три кульки спричинили поверхневі ушкодження, а четверта – проникаюче поранення у живіт, після чого потерпілий звернувся за допомогою до лікарні.

Стрільця опитано, пістолет вилучено. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області