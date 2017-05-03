На Полтавщині поліцейські затримали трійцю вуличних грабіжників

Напередодні,близько 16-ї години, патрульні отримали виклик на проспект Свободи у місті Кременчук, де троє невідомих із застосуванням фізичної сили відібрали сумку у 45-річного кременчужанина.

Через 20 хвилин пошукових заходів патрульні поліцейські виявили трьох чоловіків, схожих за прикметами на осіб, які здійснили напад на потерпілого. З’ясувалося, що усі троє – мешканці Кременчука 22-х, 30-и та 33-х років – мали проблеми із законом.

Потерпілий впізнав спільників. Сумку, якою незаконно заволоділи зловмисники, вилучено.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області