На Полтавщині бус протаранив вантажівку, є загиблі та поранені

На Полтавщині бус протаранив вантажівку, є загиблі та поранені

23:00 03.05.2017
На Полтавщині бус протаранив вантажівку, є загиблі та поранені

Подія сталася на 293 км, у Решетилівському районі Полтавщини. Мікроавтобус RENAULT MASTER, під керуванням 29-річного мешканця Київської області, що рухався у напрямку міста Київ, зіткнувся з вантажівкою «MERCEDES-BENZ», яка стояла на узбіччі дороги. 

Унаслідок зіткнення автомобілів, 56-річний пасажир мікроавтобусу, мешканець Житомирської області, загинув на місці події. Іншого пасажира RENAULT MASTER, 51-річного мешканця Житомирської області, та 29-річного водія з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

48-річний водій «MERCEDES-BENZ809D», мешканець Полтави, не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.