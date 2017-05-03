На Полтавщині бус протаранив вантажівку, є загиблі та поранені

Подія сталася на 293 км, у Решетилівському районі Полтавщини. Мікроавтобус RENAULT MASTER, під керуванням 29-річного мешканця Київської області, що рухався у напрямку міста Київ, зіткнувся з вантажівкою «MERCEDES-BENZ», яка стояла на узбіччі дороги.

Унаслідок зіткнення автомобілів, 56-річний пасажир мікроавтобусу, мешканець Житомирської області, загинув на місці події. Іншого пасажира RENAULT MASTER, 51-річного мешканця Житомирської області, та 29-річного водія з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

48-річний водій «MERCEDES-BENZ809D», мешканець Полтави, не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області