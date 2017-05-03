На Харківщині потяг смертельно травмував юнака

Повідомлення про подію надійшло до Люботинського відділення поліції від служби «102» близько 09:10.

На залізничній станції селища Коротич пасажирським потягом сполученням «Одеса-Харків» на залізничному переході було смертельно травмовано молодого хлопця.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронцями проведено огляд місця події та встановлено особу загиблого. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Машиніст застосував екстрене гальмування, але трагедії уникнути не вдалося. Рух потягу зупинявся на 30 хвилин.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області