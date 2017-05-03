У Харкові невідомі жбурнули вибуховий пристрій у вікно аптеки

Повідомлення про подію надійшло до Немишлянського відділу поліції сьогодні близько 04:00.

Охорона закладу повідомила про пошкодження вікна аптеки на вулиці Салтівське шосе.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Немишлянського ВП та спеціалісти вибухотехнічного управління харківської поліції.

Правоохоронці вилучили детонатор від гранати РГД-5.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень.

Вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин події та кваліфікації даного факту.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області