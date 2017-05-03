На Харківщині жінка двічі вдарила ножем чоловіка

На Харківщині жінка двічі вдарила ножем чоловіка

23:31 03.05.2017
На Харківщині жінка двічі вдарила ножем чоловіка

О 23:00 до Богодухівського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри Богодухівської ЦРЛ про те, що до медичного закладу доставлений 38-річний чоловік з колото-різаними ранами в області живота.

Виїздом на місце пригоди було встановлено, що 40-річна жінка під час сварки, яка виникла на ґрунті неприязних відносин, навмисно нанесла два удари кухонним ножем своєму чоловіку.

Слідчим Богодухівського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

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