На Чернігівщині СБУ затримала на хабарі старшого інспектора митниці

Старшого державного інспектора одного з відділів митного оформлення Чернігівської митниці затримали за систематичне хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Здирник налагодив схему поборів за безперешкодне митне оформлення вантажів, що завозились із-за кордону на територію України.

Оперативники спецслужби затримали хабарника за місцем проживання під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі сім тисяч гривень.

Раніше правоохоронці задокументували отримання зловмисником ще п’яти тисяч гривень хабаря.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ