Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Луганщині

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на території села Данилівка Біловодського району Луганської області.

Нагадаємо, що 09.12.2016 мікроавтобус марки «RENO MASTER» під керуванням місцевого мешканця, рухаючись в межах села Данилівка Біловодського району Луганської області зіткнувся з деревом на узбіччі, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали 4 людини, з них одна малолітня дитина. Один з пасажирів мікроавтобуса в подальшому від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні.

Санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області