На Полтавщині засуджено матір, яка залишила немовля у коридорі лікарні

На Полтавщині засуджено матір, яка залишила немовля у коридорі лікарні

13:00 03.05.2017
На Полтавщині засуджено матір, яка залишила немовля у коридорі лікарні

Київський районний суд Полтави за ч. 2 ст. 186 КК України, тобто за грабіж, вчинений повторно, засудив жительку Полтавського району, яка заволоділа золотими сережками 7-річної дівчинки, позбавивши її волі на 5 років.

Про це повідомив прокурор Полтавської місцевої прокуратури Євген Коваль, який підтримував державне обвинувачення в суді. Вирок суду 1-ї інстанції поки що не набув законної чинності.

Нагадаємо, 26-річна неодноразово судима громадянка 3 січня 2017 року, помітивши на дитячому майданчику двох малолітніх дівчат, ввела одну з них в оману та заволоділа двома золотими сережками з фіанітами, які в подальшому здала в ломбард.

Під час досудового розслідування було встановлено, що саме ця жінка 20 січня 2017 року залишила свого шестимісячного сина у коридорі Полтавської міської дитячої лікарні.

За інформацією прокурора, наразі представники служби у справах дітей Полтавської районної державної адміністрації звернулися до Полтавського районного суду з позовом про позбавлення горе-матері батьківських прав. До вирішення зазначеного питання за розпорядженням голови Полтавської райдержадміністрації хлопчик перебуває у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області 

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