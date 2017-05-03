Під час пожежі у Дніпрі загинула одна жінка та врятована інша
Під час пожежі у Дніпрі загинула одна жінка та врятована інша
О 16:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в 9-ти поверховому житловому будинку на території Чечелівського району міста Дніпро, вулиця Каверіна.
До вказаної адреси відразу ж було направлено чергові відділення 2-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Під час розвідки на вищерозташованих поверхах будинку, в одній із квартир на 5-му поверсі, знаходилося дві жінки. Одна з них, 1926 року народження, не мала можливості самостійно пересуватися та від задимлення отруїлася продуктами горіння.
Пожежними-рятувальниками вона була винесена на свіже повітря і передана медикам швидкої допомоги, проте від госпіталізації відмовилася. Її донька вийшла з квартири на вулицю самостійно.
Під час гасіння пожежі, у квартирі на 4-му поверсі, рятувальниками було виявлено тіло літньої жінки, 1937 року народження.
Складністю для вогнеборців стала висока температура у середині квартири, де був осередок пожежі та сильне задимлення, працювало 2 ланки газодимозахисної служби.
Всього до ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки обласного центру.Вогонь знищив домашнє майно та речі на загальній площі 20 квадратних метрів.
Пожежу локалізовано о 17:10, а о 17:45 ліквідовано.
Причина події встановлюється правоохоронними органами.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області