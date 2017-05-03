В Енергодарі пожежні у задимленій квартирі натрапили на тіло людини

В Енергодарі пожежні у задимленій квартирі натрапили на тіло людини

22:33 03.05.2017
В Енергодарі пожежні у задимленій квартирі натрапили на тіло людини

О 20:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вулиці Курчатова міста Енергодар.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в квартирі горять меблі та домашні речі на загальній площі 12 кв.м.

Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 20:40 рятувальники локалізували пожежу, а об 21:15 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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