В Енергодарі пожежні у задимленій квартирі натрапили на тіло людини
В Енергодарі пожежні у задимленій квартирі натрапили на тіло людини
О 20:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вулиці Курчатова міста Енергодар.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в квартирі горять меблі та домашні речі на загальній площі 12 кв.м.
Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 20:40 рятувальники локалізували пожежу, а об 21:15 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області