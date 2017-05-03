У Мукачеві мотоцикліст збив жінку та поїхав з місця ДТП

У Мукачеві мотоцикліст збив жінку та поїхав з місця ДТП

21:30 03.05.2017
У Мукачеві мотоцикліст збив жінку та поїхав з місця ДТП

У поліцію Мукачева надійшло повідомлення про автопригоду в райцентрі. Як встановили правоохоронці, на вулиці Київській в Мукачеві спортивний мотоцикл збив жінку, яка переходила дорогу. Водій мотоцикла втік з місця пригоди, а 42-річна потерпіла була доставлена в лікарню. Медики діагностували в жінки струс головного мозку, травми голови, грудної клітки та ноги.

Для розшуку і затримання винуватця ДТП поліція ввела в дію план «Прехват». Невдовзі до правоохоронців підійшов 32-річний мукачівець і зізнався, що це він скоїв наїзд.

Як розповів молодий чоловік, він їхав на мотоциклі «Апрілія» вулицею Київською, дорогу переходили дві жінки, яких він не помітив, бо був засліплений світлом зустрічного автомобіля, і зачепив одну з них.

 За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Мотоцикл затримано на спецмайданчик.

Експертиза засвідчила, що водій був тверезий. Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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