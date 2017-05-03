У Львові затримано ревнивця, який кинувся з ножем на суперника

У Львові затримано ревнивця, який кинувся з ножем на суперника

12:34 03.05.2017
У Львові затримано ревнивця, який кинувся з ножем на суперника

У Франківський відділ поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що по вулиці Рубчака у Львові лежить закривавлений чоловік.

На місці події поліцейські виявили чоловіка з різаною раною грудної клітки. Його було госпіталізовано у один з львівських травмпунктів. Особу пораненого встановлено – ним виявився 40-річний львів’янин, котрий мешкав неподалік.

Також правоохоронці встановили, що ножового поранення потерпілому завдав 38-річний львів’янин – на грунті ревнощів. Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Під час затримання чоловік мав з собою розкладний ніж зі слідами крові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

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