На Львівщині мікроавтобус збив жінку
На Львівщині мікроавтобус збив жінку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 17:40 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у місті Старий Самбір.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Віто», 39-річний мешканець одного з сіл Турківського району, скоїв наїзд на пішохода, 79-річну місцеву жительку.
Внаслідок автопригоди пенсіонерку госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області