На Львівщині мікроавтобус збив жінку

На Львівщині мікроавтобус збив жінку

18:04 03.05.2017
На Львівщині мікроавтобус збив жінку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 17:40 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у місті Старий Самбір.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Віто», 39-річний мешканець одного з сіл Турківського району, скоїв наїзд на пішохода, 79-річну місцеву жительку.

Внаслідок автопригоди пенсіонерку госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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