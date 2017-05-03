У Львові невідомі нахабно пограбували офісне приміщення

Сьогодні, 3 травня, о 02:37 по вулиці Шевченка у Львові четверо невідомих осіб проникли у офісне приміщення та, погрожуючи сторожу фізичною розправою, зв’язали його та заволоділи грошима підприємства, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Проводяться слідчі дії.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе розкрити злочин, а також встановити особи та місцеперебування зловмисників, просимо звертатись на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області