У Львові невідомі нахабно пограбували офісне приміщення

У Львові невідомі нахабно пограбували офісне приміщення

16:20 03.05.2017
У Львові невідомі нахабно пограбували офісне приміщення

Сьогодні, 3 травня, о 02:37 по вулиці Шевченка у Львові четверо невідомих осіб проникли у офісне приміщення та, погрожуючи сторожу фізичною розправою, зв’язали його та заволоділи грошима підприємства, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Проводяться слідчі дії.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе розкрити злочин, а також встановити особи та місцеперебування зловмисників, просимо звертатись на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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