На Львівщині внаслідок стрілянини поранені троє рибалок
На Львівщині внаслідок стрілянини поранені троє рибалок
У Городоцький відділ поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками, що виник на місцевому озері.
Як встановили правоохоронці, пострілами із травматичного пістолета марки «Зоракі» були поранені троє львів’ян. Один з поранених, віком 50 років, отримав «непроникаюче поранення грудної клітки», його 36-річний товариш – «поранення м’яких тканин колінного суглоба», ще один, 49-річний – «поранення м’яких тканин в ділянці крила клубової кістки».
Також встановлено, що у поранених стріляв 45-річний мешканець одного з сіл району. Пістолет, з якого були здійснені постріли, правоохоронці вилучили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області