На Львівщині внаслідок стрілянини поранені троє рибалок

У Городоцький відділ поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками, що виник на місцевому озері.

Як встановили правоохоронці, пострілами із травматичного пістолета марки «Зоракі» були поранені троє львів’ян. Один з поранених, віком 50 років, отримав «непроникаюче поранення грудної клітки», його 36-річний товариш – «поранення м’яких тканин колінного суглоба», ще один, 49-річний – «поранення м’яких тканин в ділянці крила клубової кістки».

Також встановлено, що у поранених стріляв 45-річний мешканець одного з сіл району. Пістолет, з якого були здійснені постріли, правоохоронці вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області