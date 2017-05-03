На Львівщині жахливо загинув працівник залізниці

На Львівщині жахливо загинув працівник залізниці

16:40 03.05.2017
На Львівщині жахливо загинув працівник залізниці

Сьогодні, 03 травня, близько 03:30 у Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції у місті Городок загинув працівник залізниці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, котрий працював на залізниці складальником вагонів.

Попередньо встановлено, що залізничник, під час виконання робіт, впав на колію та потрапив під колеса вагонів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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