На Львівщині під час ДТП легковик збив жінку на скутері

На Львівщині під час ДТП легковик збив жінку на скутері

17:31 03.05.2017
На Львівщині під час ДТП легковик збив жінку на скутері

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Львівській у місті Великі Мости, Сокальського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга ГАЗ-24», 41-річний мешканець одного з міст Сокальського району, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення із скутером «Спарк», за кермом якого перебувала 51-річна жителька Сокальського району.

Внаслідок зіткнення жінку доставлено в лікарню з діагнозом: «струс головного мозку, забій обличчя».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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