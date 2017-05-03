На Львівщині під час ДТП легковик збив жінку на скутері
На Львівщині під час ДТП легковик збив жінку на скутері
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Львівській у місті Великі Мости, Сокальського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга ГАЗ-24», 41-річний мешканець одного з міст Сокальського району, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення із скутером «Спарк», за кермом якого перебувала 51-річна жителька Сокальського району.
Внаслідок зіткнення жінку доставлено в лікарню з діагнозом: «струс головного мозку, забій обличчя».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області