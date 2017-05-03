На Львівщині літня жінка викинулась з вікна багатоповерхівки

На Львівщині літня жінка викинулась з вікна багатоповерхівки

17:03 03.05.2017
На Львівщині літня жінка викинулась з вікна багатоповерхівки

66-річна здолбунівчанка проживала у квартирі на дев’ятому поверсі одна. Жінку постійно відвідували дочки та онуки, оскільки та мала психічні розлади.

Тож, найімовірніше, що цей стан підштовхнув її на відчайдушний крок. Вона стрибнула зі свого балкону, поклавши у кишеню паспорт громадянина України та номери телефонів своїх дітей.

Тіло жінки помітив 25-річний місцевий мешканець та одразу викликав швидку та повідомив до поліції. Медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть жінки.

Оглянувши квартиру, поліцейські виявили на столі гроші та записку, у якій загибла запевняє нікого не звинувачувати у її смерті, адже вчинила так з власної волі, бо не могла жити в такому душевному стані.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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