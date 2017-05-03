На Київщині п’яна жінка жорстоко пограбувала неповнолітню

До чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Данилівка, Васильківського району, невідома особа нанесла тілесні ушкодження неповнолітній дитині.

Виїздом слідчо-оперативної групи поліції на місце події встановлено, що близько дев’ятої години вечора до неповнолітньої дівчинки підійшла невідома жінка вимагаючи мобільний телефон. Оскільки дитина відмовилась віддати свій мобільний розбитим керамічним глечиком нанесла потерпілій декілька ударів в обличчя, травмувавши ліву щоку, після чого відібрала мобільний телефон.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисницю та одразу затримали її. Нею виявилася 37-річна місцева жителька. Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю становив 2,1 проміле).

Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області