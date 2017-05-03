У Болграді судитимуть підозрюваного у безжальному вбивстві

Обвинувальний акт відносно 21-річного жителя Болградського району, який вбив свого знайомого, правоохоронці направили до суду. За скоєне зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Повідомлення про те, що на північно-західній околиці с. Банівка Болградського району в лісопосадці лежить скелет людини, в Болградське відділення поліції надійшло від місцевого жителя. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.

«За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Болградського відділення поліції майор поліції Сергій Зайков. - Однією з основних була версія про те, що вбитим є 23-річний житель с. Кубей Болградського району, який на початку серпня 2016 року виїхав з дому на своєму автомобілі й більше не повернувся. Результати експертизи, призначеної у ході слідства, підтвердили висунуту версію».

Проводячи кропітку роботу, спрямовану на розкриття особливо тяжкого злочину, працівники поліції відновили події, які відбулися того дня. Було встановлено, що між двома односельцями, які перебували у дворі домоволодіння зловмисника, виник словесний конфлікт, на який 21-річний чоловік гостро відреагував. Він взяв у руки знайдену у дворі монтировку і наніс потерпілому чисельні удари по голові, від яких чоловік помер.

Вирішивши приховати сліди своєї злочинної діяльності й уникнути відповідальності, зловмисник перевіз тіло загиблого чоловіка на околицю села, де залишив його в лісопосадці, а сам на автомобілі вбитого виїхав до Одеси, де продав автомобіль.

В ході проведених заходів 21-річний зловмисник був затриманий. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході слідства було встановлено, що, вбивши свого знайомого, він також викрав два мобільних телефони та документи на автомобіль. Крім цього, чоловік скоїв крадіжку бензопили, дрилі та іншого майна з гаража.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області