На Херсонщині бійка біля бару закінчилась кривавою різаниною

До Високопільського відділення поліції надійшло повідомлення, що біля кафе сталася бійка і є постраждалі. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Потерпілим виявився 35-річний житель одного з сіл. Чоловіка доставили до лікарні, де у нього діагностували проникаючу колото-різану рану грудної клітини. Стан його здоров’я задовільний.

Працівники поліції встановили, що потерпілий відпочивав у барі. Там у нього виник конфлікт з іншим відвідувачем, після чого вони вийшли на вулицю для з’ясування стосунків.

Під час бійки 30-річний відвідувач поранив ножем потерпілого. Після чого зловмисник втік, залишивши біля бару свій автомобіль. Через півгодини він повернувся на місце, щоб забрати автівку, в цей час його і затримали поліцейські. Чоловік пояснив, що не пам’ятає причини конфлікту.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області