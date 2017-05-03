На Херсонщині бійка біля бару закінчилась кривавою різаниною

На Херсонщині бійка біля бару закінчилась кривавою різаниною

21:02 03.05.2017
На Херсонщині бійка біля бару закінчилась кривавою різаниною

До Високопільського відділення поліції надійшло повідомлення, що біля кафе сталася бійка і є постраждалі. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Потерпілим виявився 35-річний житель одного з сіл. Чоловіка доставили до лікарні, де у нього діагностували проникаючу колото-різану рану грудної клітини. Стан його здоров’я задовільний.

Працівники поліції встановили, що потерпілий відпочивав у барі. Там у нього виник конфлікт з іншим відвідувачем, після чого вони вийшли на вулицю для з’ясування стосунків.

Під час бійки 30-річний відвідувач поранив ножем потерпілого. Після чого зловмисник втік, залишивши біля бару свій автомобіль. Через півгодини він повернувся на місце, щоб забрати автівку, в цей час його і затримали поліцейські. Чоловік пояснив, що не пам’ятає причини конфлікту.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.